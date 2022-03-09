Visa до 11 марта продлила срок работы с российскими картами

В сообщении говорится, что до этой даты можно будет расплатиться за рубежом с помощью банковских карт, выпущенных компанией. Отмечается, что приём запросов авторизации российских участников в рамках системы будет прекращен в ранее объявленные сроки - с 00:01 10 марта.

Также Visa заявила, что оставляет за собой право приостановить приём запросов авторизации и осуществление платежного клиринга ранее запланированных дат. Что касается карт, выпущенных российскими банками, то они продолжат работу в РФ до истечения срока их действия.

Ранее криптовалютная биржа Binance объявила, что с 9 марта приостановит все операции с выпущенными в России картами Mastercard и Visa., сообщает RT.

