Впавшая в кому после купания в Сочи девочка умерла

Впавшая в кому после купания в Черном море девочка умерла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

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Ведомство взяло под личный контроль проверку, которой занимаются местные следователи.

18 августа семилетняя девочка попала в реанимацию после заплыва в Черном море. Она приехала с родителями в Лазаревское 14 августа, и через четыре дня была госпитализирована с отравлением после купания.

Врачи связали отравление с инфекцией ротавируса, якобы из организма вымыло натрий из-за рвоты и температуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:СмертьЧерное МореСочи

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