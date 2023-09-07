Впавшая в кому после купания в Сочи девочка умерла

Ведомство взяло под личный контроль проверку, которой занимаются местные следователи.

18 августа семилетняя девочка попала в реанимацию после заплыва в Черном море. Она приехала с родителями в Лазаревское 14 августа, и через четыре дня была госпитализирована с отравлением после купания.

Врачи связали отравление с инфекцией ротавируса, якобы из организма вымыло натрий из-за рвоты и температуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

