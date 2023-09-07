Впавшая в кому после купания в Сочи девочка умерла
Впавшая в кому после купания в Черном море девочка умерла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
Ведомство взяло под личный контроль проверку, которой занимаются местные следователи.
18 августа семилетняя девочка попала в реанимацию после заплыва в Черном море. Она приехала с родителями в Лазаревское 14 августа, и через четыре дня была госпитализирована с отравлением после купания.
Врачи связали отравление с инфекцией ротавируса, якобы из организма вымыло натрий из-за рвоты и температуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru