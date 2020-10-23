Вирусологи рассказали о передаче коронавируса через одежду
В разговоре с РИА Новости директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев рассказал, что вероятность передачи вируса через одежду и продукты очень мала.
Также эксперты отметили, что повышенная смертность среди старшего поколения и передача вируса воздушно-капельным путем не являются мифами. Они отметили, что данных о том, как часто бессимптомные больные передают вирус, нет.
Лукашев добавил, что для передачи вируса нужна заражающая доза. Концентрация вируса на одежде, продуктах питания и волосах, вероятно, будет слишком мала, чтобы кого-то заразить.
В беседе с агентством также участвовал глава центра Гамалеи Александр Гинцбург. Он подчеркнул, что не стоит отрицать важность вакцинации, так как эта мера может значительно снизить число новых случаев заболевания.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали об особенностях передачи COVID-19 от детей взрослым.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+17 340 / сут.
Умерли
25 525+283 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+11 263 / сут.
- Экс-сотрудника ГРУ приговорили за убийство помощника прокурора
- Губернатор Курганской области Вадим Шумков самоизолировался
- Вирусологи рассказали о передаче коронавируса через одежду
- В Москве зафиксировано 5478 новых заражений COVID-19
- В России новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru