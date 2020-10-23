Вирусологи рассказали о передаче коронавируса через одежду

В разговоре с РИА Новости директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев рассказал, что вероятность передачи вируса через одежду и продукты очень мала.

Также эксперты отметили, что повышенная смертность среди старшего поколения и передача вируса воздушно-капельным путем не являются мифами. Они отметили, что данных о том, как часто бессимптомные больные передают вирус, нет.

Лукашев добавил, что для передачи вируса нужна заражающая доза. Концентрация вируса на одежде, продуктах питания и волосах, вероятно, будет слишком мала, чтобы кого-то заразить.

В беседе с агентством также участвовал глава центра Гамалеи Александр Гинцбург. Он подчеркнул, что не стоит отрицать важность вакцинации, так как эта мера может значительно снизить число новых случаев заболевания.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали об особенностях передачи COVID-19 от детей взрослым.