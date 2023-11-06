Вирусологи рассказали, почему «Спутник V» перестал защищать от коронавируса

Как отметил доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн, некоторые вирусы обладают стабильным геномом, другие включат в себя разные варианты — серотипы.

«Когда новый коронавирус появился в конце 2019 года, мы о таких вещах в отношении этого вируса ничего не знали. Мы не знали, будет ли это стабильный вирус ... или он начнет давать варианты, и что это будут за варианты», — указал вирусолог.

В свою очередь, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский заявил, что вакцины основаны на разных принципах. Есть препараты, которые создаются «раз и навсегда» из-за малой изменчивости вирусного белка.

«С коронавирусом это не так. S-белок является хорошей мишенью для вакцинных антител, но он меняется в процессе эволюции вируса. Значит, надо обновлять вакцины», — заявил эксперт.

По его мнению, со временем «Спутник» стал давать меньше нейтрализующих антител, так как вакцина создавалась под «уханьский» штамм, однако позже появились новые доминирующие варианты с измененным S-белком.

Эксперты подчеркнули, что «Спутник V» мало защищает от заражения COVID-19, однако вакцина все еще способна не допустить тяжелого течения заболевания.

Ранее академик РАН, глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что первоначальный вариант «Спутника V» перестал защищать от коронавируса, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Специалисты разработали обновленный препарат, его клинические испытания завершатся 10 декабря.

