Вирусологи рассказали о защищающем от омикрон-штамма иммунитете

По словам Бутенко, группоспецифический иммунитет может обеспечить защиту от разных генотипов вируса.

«Люди могут встречаться не один раз, а два раза и не с одним каким-то вариантом коронавируса, а с двумя и тремя в течение какого-то периода. Это будет обеспечивать коллективный иммунитет наряду с вакцинацией. И будут создаваться группоспецифические иммунитеты, защищающие от разных вариантов», — отметил профессор.

Чумаков согласился с коллегой, отметив, что у переболевшего образуются антитела на все антигены коронавируса. Поэтому при столкновении с омикрон-штаммом организм будет защищен, так как «другие антигены начинают работать», пишет Газета.ру.

