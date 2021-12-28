Вирусологи рассказали о защищающем от омикрон-штамма иммунитете
Группоспецифический иммунитет, образующийся у людей при контакте с разными вариантами коронавирусной инфекции, способен защитить организм от научившегося обходить антитела к COVID-19 штамма «омикрон». Об этом в беседе с Ura.ru рассказали сообщили профессор, вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Бутенко и вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков.
По словам Бутенко, группоспецифический иммунитет может обеспечить защиту от разных генотипов вируса.
«Люди могут встречаться не один раз, а два раза и не с одним каким-то вариантом коронавируса, а с двумя и тремя в течение какого-то периода. Это будет обеспечивать коллективный иммунитет наряду с вакцинацией. И будут создаваться группоспецифические иммунитеты, защищающие от разных вариантов», — отметил профессор.
Чумаков согласился с коллегой, отметив, что у переболевшего образуются антитела на все антигены коронавируса. Поэтому при столкновении с омикрон-штаммом организм будет защищен, так как «другие антигены начинают работать», пишет Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,4 млн+23 210 / сут.
Умерли
305 тыс.+937 / сут.
Выздоровели
9,3 млн+33 715 / сут.
- В России предложили привлекать казаков к охране природы
- СМИ: На границе Китая и России образовалась очередь более чем из тысячи фур
- Завод по производству автоматов Калашникова запустят в Венесуэле
- Вирусологи рассказали о защищающем от омикрон-штамма иммунитете
- «Экзотические меры»: в МИД оценили возможность США ограничить конвертацию рубля
- Эксперт назвал условия для победы Польши в войне с Россией
- СМИ: Совещание Совета Россия - НАТО ожидается 12 января
- Израиль атаковал Сирию вблизи российской базы Хмеймим
- СМИ: Москва и Вашингтон проведут переговоры по ситуации на Украине 10 января
- В МИД заявили об отсутствии перспектив отключения Росcии от SWIFT
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru