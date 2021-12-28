Вирусологи рассказали о защищающем от омикрон-штамма иммунитете

Группоспецифический иммунитет, образующийся у людей при контакте с разными вариантами коронавирусной инфекции, способен защитить организм от научившегося обходить антитела к COVID-19 штамма «омикрон». Об этом в беседе с Ura.ru рассказали сообщили профессор, вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Бутенко и вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков.

Назван еще один симптом «омикрона»

По словам Бутенко, группоспецифический иммунитет может обеспечить защиту от разных генотипов вируса.

«Люди могут встречаться не один раз, а два раза и не с одним каким-то вариантом коронавируса, а с двумя и тремя в течение какого-то периода. Это будет обеспечивать коллективный иммунитет наряду с вакцинацией. И будут создаваться группоспецифические иммунитеты, защищающие от разных вариантов», — отметил профессор.

Чумаков согласился с коллегой, отметив, что у переболевшего образуются антитела на все антигены коронавируса. Поэтому при столкновении с омикрон-штаммом организм будет защищен, так как «другие антигены начинают работать», пишет Газета.ру.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:Иммунитет Омикрон-штаммКоронавирус
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