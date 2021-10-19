Вирусологи рассказали, когда пойдет на спад четвертая волна COVID-19
Очередной всплеск заболеваемости COVID-19 в России может пойти на спад к январю, как это было во вторую волну, которая пришлась на осень-зиму 2020-го. Такой прогноз дали начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов, сообщает Ura.ru.
При этом, Волчков подчеркнул, что разница между прошлогодней и нынешней вспышкой в том, что сейчас в России есть несколько вакцин от коронавируса.
«Вакцина уже как год зарегистрирована и я, честно говоря, в недоумении, почему до сих пор мы не достигли более 70% вакцинации. Разумного и рационального объяснения этому факту нет», — заключил вирусолог.
Между тем, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала более 240 млн случаев заражения коронавирусом в мире. Число смертельных случаев среди пациентов с COVID-19 приближается к 4,9 млн. Организация ведет статистику по данным, предоставляемых государствами.
Число заражений в 200 млн было зафиксировано 5 августа. Наибольшее число заражений зарегистрировано в США (более 44 млн), Индии (более 34 млн) и Бразилии (более 21 млн).
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