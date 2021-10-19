Вирусологи рассказали, когда пойдет на спад четвертая волна COVID-19

Очередной всплеск заболеваемости COVID-19 в России может пойти на спад к январю, как это было во вторую волну, которая пришлась на осень-зиму 2020-го. Такой прогноз дали начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов, сообщает Ura.ru.

При этом, Волчков подчеркнул, что разница между прошлогодней и нынешней вспышкой в том, что сейчас в России есть несколько вакцин от коронавируса.

«Вакцина уже как год зарегистрирована и я, честно говоря, в недоумении, почему до сих пор мы не достигли более 70% вакцинации. Разумного и рационального объяснения этому факту нет», — заключил вирусолог.