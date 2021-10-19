Число сданных в России ПЦР-тестов выросло в несколько раз

Россияне этой осенью сделали в 9 раз больше ПЦР-тестов на выявление коронавируса, чем в прошлом году. Об этом говорится в исследовании сервиса «Чек Индекс». Аналитики отметили, что количество сданных в российских частных лабораториях и клиниках тестов с 1 сентября по 15 октября года на 807% превысило число ПЦР-тестов, которые были обработаны за тот же период 2020-го.

Средняя стоимость покупки одного ПЦР-теста составил 2 226 рублей, его цена за год выросла на 27%. В Москве рост оказался еще более интенсивным: ПЦР-тест подорожал на 25% до 2 431 рублей, а их количество за год выросло на 920%.

При этом, эксперты отмечают, что в летние месяцы большая часть спроса на ПЦР-тесты была связана с вылетом россиян за границу и требованиями в отелях и гостиницах. В сентябре добавился фактор активизации делового сезона и роста числа мероприятий, где требовалось подтверждение «безопасного» COVID-статуса участников.

Бесплатное тестирование на COVID-19 стартует в 10 московских школах

А ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что максимальный срок предоставления результатов тестов на коронавирус сокращён с 48 до 24 часов.

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что гражданин, в отношении которого проводится соответствующее исследование, должен получить результаты не позднее 24 часов «с момента поступления биологического материала в лабораторию».

Ранее в оперштабе Москвы сообщили о запуске в столичных школах проекта по бесплатному экспресс-тестированию на COVID-19, в рамках которого ученики будут сдавать тест раз в две недели, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Тестирование Коронавирус
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