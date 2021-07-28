Вирусологи предрекли появление нового штамма СOVID-19 из-за туристов

Руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков отметил, что распространение коронавируса напрямую зависит от числа зараженных на определенной территории. А при сильном перемешивании людей, которое обычно бывает во время туристических поездок, риск мутации вируса в новый штамм повышается.

Научный сотрудник Европейского университета в Петербурге Антон Барчук добавил, что инфекция мутирует, если долго находится в организме. Поэтому люди со сниженным иммунитетом становятся хроническими носителями вируса, который может измениться в новый вариант.

