Вирусологи предрекли появление нового штамма СOVID-19 из-за туристов
Российские вирусологи спрогнозировали появление нового штамма коронавируса из-за туристов, пишут «Известия».
Руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков отметил, что распространение коронавируса напрямую зависит от числа зараженных на определенной территории. А при сильном перемешивании людей, которое обычно бывает во время туристических поездок, риск мутации вируса в новый штамм повышается.
Научный сотрудник Европейского университета в Петербурге Антон Барчук добавил, что инфекция мутирует, если долго находится в организме. Поэтому люди со сниженным иммунитетом становятся хроническими носителями вируса, который может измениться в новый вариант.
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