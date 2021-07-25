Исследователи оценили данные о заразности «гамма»-штамма

Штамм «гамма» изучен не до конца, поэтому рано делать выводы о его заразности среди вакцинированных граждан, передает РБК со ссылкой на ученых. По словам директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларисы Попович, любой вирус способен поразить иммунную систему. Дело в том, что если иммунитет не подготовлен к встрече с вирусом, то организм пострадает намного сильнее. Попович уверена, что даже заразившийся коронавирусом человек переносит болезнь легче, если до этого он вакцинировался, сообщает Газета.Ru.

В свою очередь, вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский заявил, что новые штаммы коронавируса появляются время от времени: «Изменения случайны, отбираются мутации, которые выгодны вирусу, самые заразные».

Тем временем, французские исследователи заметили, что вакцинированные пациенты остаются заразными на 60%, если болеют из-за «гамма»-штамма.

Ранее был назван доминирующий штамм коронавируса в мире на ближайшие месяцы.



