Исследователи оценили данные о заразности «гамма»-штамма
Штамм «гамма» изучен не до конца, поэтому рано делать выводы о его заразности среди вакцинированных граждан, передает РБК со ссылкой на ученых. По словам директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларисы Попович, любой вирус способен поразить иммунную систему. Дело в том, что если иммунитет не подготовлен к встрече с вирусом, то организм пострадает намного сильнее. Попович уверена, что даже заразившийся коронавирусом человек переносит болезнь легче, если до этого он вакцинировался, сообщает Газета.Ru.
В свою очередь, вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский заявил, что новые штаммы коронавируса появляются время от времени: «Изменения случайны, отбираются мутации, которые выгодны вирусу, самые заразные».
Тем временем, французские исследователи заметили, что вакцинированные пациенты остаются заразными на 60%, если болеют из-за «гамма»-штамма.
Ранее был назван доминирующий штамм коронавируса в мире на ближайшие месяцы.
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