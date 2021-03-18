Глава Роспотребнадзора оценила возможность отмены масочного режима
Отмены масочного режима в России не ожидается, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24».
«Мы понимаем, что количество инфекционного начала в обществе еще достаточно большое. И говорить о каких-то серьезных изменениях в нашей жизни или об отмене масочного режима, например, сегодня не приходится», — заявила главный санитарный врач страны.
Попова подчеркнула, что в России сохраняются все требования по защите от коронавирусной инфекции. В частности, жителям страны необходимо носить маски, соблюдать гигиену, использовать дезинфицирующие средства для обработки поверхностей и помещений.
Между тем, за прошедшие сутки в России выявили 9803 новых случая заболевания COVID-19, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru