Вирусологи нашли мутации SARS-CoV-2 в 13 регионах России

Российские вирусологи выявили мутации коронавируса в 13 регионах РФ. Об этом пишет РБК со ссылкой на и.о. директора НИИ гриппа им. А.А.Смородинцева Минздрава России Дмитрия Лиознова.

Он отметил, что мутации не являются более опасными, чем первоначальный вирус SARS-CoV-2 и не связаны с клинической тяжестью течения COVID-19.

В Сибири появился коронавирус-мутант

Сообщается, что мутации были обнаружены в Краснодарском и Приморском краях, Санкт-Петербурге, Москве, Ленинградской, Омской областях, в республиках Хакасия, Адыгея, Карачаево-Черкесия и Новосибирской области.

Научные сотрудники НИИ имени Смородинцева организовали консурциум для отслеживания изменений в РНК-структуре коронавируса.

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ФОТО: Centers for Disease Control and Prevention
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