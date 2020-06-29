Вирусолога насторожила высокая смертность от COVID-19

В России за последние сутки выявили 6719 новых случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах. Это минимальный показатель с конца апреля: в последний раз меньше заболевших за сутки выявили ещё 29 апреля – 5841. Такие данные привёл оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн заявил НСН, что при всех позитивных тенденциях его настораживает, что по-прежнему фиксируется так много смертей от COVID-19.

«О второй волне речи не идет, потому что продолжается первая волна. Надеюсь, что озвученные оперштабом цифры отражают реальность и происходит постепенно спад, возможно, к концу июля заболевших будет совсем мало. Но меня сейчас смущает большое число умирающих. Соотношение такое: в мае на одного умершего было 100-110 заболевших, а сейчас на одного – порядка 70 -80 заболевших. Да, летальность не так сильно, но увеличивается», - отметил эксперт.