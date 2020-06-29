Вирусолога насторожила высокая смертность от COVID-19
В интервью НСН доктор медицинских наук заявил, что при снижающемся числе заболевших по-прежнему от короновирусной инфекции умирает много человек.
В России за последние сутки выявили 6719 новых случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах. Это минимальный показатель с конца апреля: в последний раз меньше заболевших за сутки выявили ещё 29 апреля – 5841. Такие данные привёл оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн заявил НСН, что при всех позитивных тенденциях его настораживает, что по-прежнему фиксируется так много смертей от COVID-19.
«О второй волне речи не идет, потому что продолжается первая волна. Надеюсь, что озвученные оперштабом цифры отражают реальность и происходит постепенно спад, возможно, к концу июля заболевших будет совсем мало. Но меня сейчас смущает большое число умирающих. Соотношение такое: в мае на одного умершего было 100-110 заболевших, а сейчас на одного – порядка 70 -80 заболевших. Да, летальность не так сильно, но увеличивается», - отметил эксперт.
По данным оперштаба, за сутки в России скончались 93 пациента, таким образом, с начала пандемии ее жертвами стали 9166 человек.
Одной из причин такой тенденции, по словам Анатолия Альштейна, может быть смертность заразившихся 2-3 недели тому назад. Но при такой длительной эпидемии, коэффициент должен меняться в сторону уменьшения летальности.
«Может также показатель снижаться за счет изменения учета умерших, но коэффициент у нас непрерывно снижается. Самое простое объяснение: в стране не полностью учитываются зараженные. И в таком случае картина более оптимистична. С каждым днем все меньше людей заражаются, но летальность остается на прежнем уровне», - предположил вирусолог.
Ранее стало известно, что в Японии разработан робот, который в автоматическом режиме с помощью ультрафиолета обрабатывает поверхности помещений от вирусов гриппа, в том числе и от вируса SARS-CoV-2. В результате тестирования аппарата было обнаружено, что с расстояния в 10 см и примерно за две с половиной секунды он практически полностью (99,9%) убивает вирусы гриппа.
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