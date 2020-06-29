Эксперты: Жизни 80 тысяч россиян удалось спасти от коронавируса

Совместные усилия общества и государства в период пандемии коронавируса COVID-19 в России позволили спасти не менее 80 тысяч жизней. Такую предварительную оценку приводят эксперты Высшей школы экономики, рассчитавшие разницу между прогнозной оценкой количества смертей и фактической смертностью с 1 марта по 24 июня.

Как сообщается на сайте ВШЭ, авторы исследования опирались на эпидемиологическую (SEIR) модель с корректировкой индекса репродукции, а также учитывали изменение поведения властей и граждан. Они выделили три группы факторов, ограничивающих распространение инфекции и предотвращающих летальные исходы. Это действия граждан и организаций, минимизировавших социальные контакты; политика правительства, позволившая выполнять ограничения; вклад системы здравоохранрения в диагностику и лечение.

Эксперты ВШЭ отметили как санитарно-эпидемиологические меры правительства, так и ответственное поведение граждан. По мнению директора по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ Андрея Жулина, эти эффекты невозможно отделить друг от друга.

