Вирусолога Чумакова внесли в список террористов и экстремистов

Американский вирусолог российского происхождения Константин Чумаков включен в перечень террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг. Его данные появились в обновленной версии реестра.

Статус лица из этого списка автоматически влечет широкий спектр ограничений. Таким гражданам и организациям запрещено взаимодействовать со СМИ, публиковать материалы в интернете, проводить публичные мероприятия, участвовать в выборах, а также пользоваться финансовыми услугами, кроме операций, связанных с уплатой налогов, выплатой зарплат или возмещением ущерба, отмечает RT.

Основанием для включения Чумакова в реестр стало возбужденное ранее ФСБ уголовное дело. В России его связывают с деятельностью «Антивоенного комитета России» (признан нежелательной организацией в РФ) и с делом бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов РФ), которого следствие обвиняет в попытке насильственного захвата власти, создании террористического сообщества и публичных призывах к террористической деятельности.

Как указывает следствие, Чумаков проходит в материалах дела как один из участников структуры, которую российские власти считают причастной к этим деяниям, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Павел Черемисин
