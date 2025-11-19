Вирусолога Чумакова внесли в список террористов и экстремистов

Основанием для включения Чумакова в реестр стало возбужденное ранее ФСБ уголовное дело. В России его связывают с деятельностью «Антивоенного комитета России» (признан нежелательной организацией в РФ) и с делом бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов РФ), которого следствие обвиняет в попытке насильственного захвата власти, создании террористического сообщества и публичных призывах к террористической деятельности.

Как указывает следствие, Чумаков проходит в материалах дела как один из участников структуры, которую российские власти считают причастной к этим деяниям, передает «Радиоточка НСН».

