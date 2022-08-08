Вирусолог: Новая волна COVID-19 в России может продлиться до двух месяцев
Новый пик заболеваемости коронавирусом в России возможен осенью, считает доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский. Об этом эксперт рассказал в беседе с РБК.
«Во-первых, появилась группа "омикрон", в том числе "кентавр", которые уже есть в России. Они чрезвычайно заразны, на уровне кори или ветрянки», — поделился вирусолог.
Кроме того, Аграновский считает, что на рост числа заболевших повлияет социальная активность: возвращение россиян в университеты, школы и на работу после отпусков. Эксперт считает, что новая волна COVID-19 продлится от одного до двух месяцев, отмечает телеканал «360».
Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский согласился с мнением коллеги: эксперт допустил рост заболеваемости из-за скученности населения после каникул и отпусков. Вознесенский напомнил, что в прошлом году фиксировали увеличение заболеваемости в июне–июле, при этом она снизилась в августе–сентябре.
Специалист считает, что через несколько недель ситуация с COVID-19 стабилизируется, пишет РИА ФАН. Вознесенский отметил, что возможны «даже некоторые цифры снижения с суточной заболеваемостью».
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