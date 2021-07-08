Вирусолог заявил о росте антител у переболевших при контакте с больными COVID-19
У переболевших коронавирусом может увеличиться число антител, если они контактируют с больными COVID-19, заявил «Парламентской газете» академик РАН Виталий Зверев.
Он утверждает, что в таких случаях срабатывает клеточный иммунитет. Клетки выбрасывают необходимое количество антител, чтобы защититься от инфекции.
Зверев отметил, что не верит в повторные случаи заболевания коронавирусом. По его словам, в таких случаях есть проблемы с диагностикой. Кроме того, он призвал проходить обследование у врача перед вакцинацией, потому что препарат может быть опасен даже при насморке и больном горле.
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