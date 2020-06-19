Вирусолог выразил беспокойство по поводу новой вспышки коронавируса в Пекине
Доктор медицинских наук Анатолий Альштейн заявил в эфире НСН, что опасность новых заражений еще очень высока.
Китай передал ВОЗ данные генома коронавируса с рынка в Пекине. Анализ показал, что они старше распространенных в Европе штаммов. По словам эпидемиологов, к такому выводу можно было прийти, сравнив вирусы по количеству мутаций.
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в беседе с НСН объяснил, что пока проходят исследования, рано говорить о мягкости вновь обнаруженного вируса.
«То, что приведена такая идентификация штамма, это важно, что он собой представляет в смысле его патагенности. Но еще не ясно по этим случаям. Возможно, он более мягкий вирус, который распространяется сейчас, но это сказать трудно. Только из общих предположений можно сказать, что он будет мягче. Но жизнь покажет. Пока еще очень мало случаев. Все пока не выглядит угасающим», - предостерег он.
На прошлой неделе в Пекине был выявлен очаг заражения коронавирусом — крупнейший оптовый рынок «Синьфади». С 11 по 18 июня в городе выявлено 183 случая заболевания, из них 131 приходится на район Фэнтай, где находится рынок. Еще 28 случаев — в соседнем районе Дасин. В Пекине введен повышенный уровень реагирования, пассажирское сообщение с другими регионами Китая приостановлено.
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