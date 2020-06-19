Вирусолог выразил беспокойство по поводу новой вспышки коронавируса в Пекине

«То, что приведена такая идентификация штамма, это важно, что он собой представляет в смысле его патагенности. Но еще не ясно по этим случаям. Возможно, он более мягкий вирус, который распространяется сейчас, но это сказать трудно. Только из общих предположений можно сказать, что он будет мягче. Но жизнь покажет. Пока еще очень мало случаев. Все пока не выглядит угасающим», - предостерег он.

На прошлой неделе в Пекине был выявлен очаг заражения коронавирусом — крупнейший оптовый рынок «Синьфади». С 11 по 18 июня в городе выявлено 183 случая заболевания, из них 131 приходится на район Фэнтай, где находится рынок. Еще 28 случаев — в соседнем районе Дасин. В Пекине введен повышенный уровень реагирования, пассажирское сообщение с другими регионами Китая приостановлено.