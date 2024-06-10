Вирусолог Вострухов рассказал о защите от заполонивших Европу клещей-мутантов

По его словам, с целью защиты следует носить многослойную одежду и применять средства для отпугивания насекомых, а также избегать мест, в которых отмечается активность клещей, и внимательно осматривать себя и животных после прогулок.

Если же укуса клеща избежать не удалось, то не следует ждать, пока он отпадет сам собой, так как всё это время «в кровь могут поступать возбудители опасных инфекций». Удалять клеща лучше в медучреждении, либо самостоятельно с помощью специальных приспособлений.

«Удалённого клеща необходимо поместить в емкость и отвезти в специальную лабораторию для диагностики заболеваний, которые он, вероятно, переносил», — заключил Вострухов.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что за помощью к медикам из-за укусов клещей с начала текущего года обратились более 103 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

