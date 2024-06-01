В Иркутской области обнаружили новую для региона кровососущую муху

Ученые из Института проблем экологии и эволюции РАН обнаружили в ИРкутской области кровососущих мух, которые до этого там не наблюдались.

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Речь о Ornithomya helvipennis из семейства Hippoboscidae. Этот вид переносит различные инфекции клещей и вшей. Исследователи говорят, что он угрожает местной фауне.

Сейчас этих мух изучают, чтобы помешать распространению болезней.

Ранее председатель союза пчеловодов России Валерий Капунин заявил «Радиоточке НСН», что популяция пчел в России снижается, при этом пчеловоды с трудом могут представить продукцию на рынке из-за засилья фальсификата.

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ФОТО: РИА Новости
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