В Иркутской области обнаружили новую для региона кровососущую муху
Ученые из Института проблем экологии и эволюции РАН обнаружили в ИРкутской области кровососущих мух, которые до этого там не наблюдались.
Речь о Ornithomya helvipennis из семейства Hippoboscidae. Этот вид переносит различные инфекции клещей и вшей. Исследователи говорят, что он угрожает местной фауне.
Сейчас этих мух изучают, чтобы помешать распространению болезней.
Ранее председатель союза пчеловодов России Валерий Капунин заявил «Радиоточке НСН», что популяция пчел в России снижается, при этом пчеловоды с трудом могут представить продукцию на рынке из-за засилья фальсификата.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru