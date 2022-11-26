Минобороны РФ: США создали модификацию коронавируса с 80-процентной летальностью

«В октябре в Бостонском университете был создан искусственный возбудитель коронавирусной инфекции на основе штамма «омикрон» и исходного «уханьского» варианта. Полученный американцами модифицированный вирус вызывал гибель 80% заболевших модельных животных с развитием атипичных неврологических симптомов и тяжелыми поражениями легких», - сказал Кириллов.

По его словам, защитные свойства антител сокращаются в 11 раз при взаимодействии с новым патогеном, а существующие вакцины против него неэффективны.

Кириллов сделал вывод о том, что проведенный эксперимент свидетельствует об отсутствии в США системы государственного надзора за НИОКР в сфере генетической инженерии и синтетической биологии.

«Несмотря на высокие биологические риски, исследование было проведено на средства американского госбюджета без соответствующего одобрения национального регулятора по биобезопасности», - подчеркнул начальник войск РХБЗ.

По его словам, проводимые в США исследования по повышению патогенных свойств микроорганизмов заставляют переосмыслить заявление должностных лиц американской администрации, курирующих вопросы противодействия биологическим угрозам. Одним из соавторов документа о необходимости создания биовооружение для «мирового лидерства» США был экс-советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон. Он утверждал, что одним из путей сохранения превосходства американских вооруженных сил является создание биооружия.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что власти США являются угрозой для всего мирового сообщества. По его словам, американцы разрабатывают в своих биолабораториях оружие массового уничтожения, однако никакой ответственности за свои противоправные действия не несут. Он не исключил, что и коронавирус может быть одной из таких разработок, сообщает РИА Новости.



