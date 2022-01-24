Вирусолог спрогнозировал, когда человечество получит иммунитет к COVID-19

Пациенты с иммунитетом к коронавирусу будут болеть легче, чем люди без него. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на ведущего научного сотрудника МГУ имени Ломоносова, вирусолога Максима Скулачева.

Он добавил, что человечество сможет получить иммунитет в результате вакцинации или после того, как переболеет ковидом, что даст организму значительную защиту. При этом вирусолог отметил, что коллективный иммунитет будет сформирован до конца 2022 года.