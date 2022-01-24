Вирусолог спрогнозировал, когда человечество получит иммунитет к COVID-19
Пациенты с иммунитетом к коронавирусу будут болеть легче, чем люди без него. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на ведущего научного сотрудника МГУ имени Ломоносова, вирусолога Максима Скулачева.
Он добавил, что человечество сможет получить иммунитет в результате вакцинации или после того, как переболеет ковидом, что даст организму значительную защиту. При этом вирусолог отметил, что коллективный иммунитет будет сформирован до конца 2022 года.
По его словам, полное исчезновение вируса маловероятно. Так, после изменения «омикрона», ему на смену может прийти другой штамм COVID-19.
Также Скулачев отметил, что ограничения, связанные с пандемией, можно будет отменить уже в этом году, при условии того, что новый вариант коронавируса будет слабее предыдущих.
Ранее врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что повышенная заразность «омикрона» приводит к более частым проникновениям коронавируса через глаза.
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