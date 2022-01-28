Медведев: Нет смысла вводить новый локдаун из-за COVID-19
Смысла во введении локдауна на фоне появления новых штаммов коронавируса нет, считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом политик заявил в интервью ведущим российским СМИ.
Как отметил Медведев, подобные ограничения были необходимы на первой стадии пандемии коронавируса, когда «не было вакцин, не было технологий, не было системы кризисного реагирования, не было даже нормально развернутой системы оказания стационарной медицинской помощи».
По словам зампреда Совбеза, коронавирус умер бы, если «удалось всех запереть на две недели в квартирах», однако это невозможно по социальным причинам и из-за необходимости оказания людям медпомощи, отмечает Ura.ru.
Медведев подчеркнул, что теперь локдаун будет оправдан лишь при появлении нового опасного высокопатогенного штамма COVID-19, пишет RT.
«Можно себе, наверное, представить, к сожалению, ситуацию, когда появляется высококонтагиозный, высокопатогенный, очень опасный штамм, такой опасный, что опаснее некуда. И в этом случае приходится объявлять о том, что вешается замок. Но я надеюсь, что этого не произойдет», — цитирует политика РИА Новости.
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