Вирусолог: Россия не догонит США по количеству случаев COVID-19
Превышение показателей Италии и Испании по заболеваемости COVID-19 в России объясняется количествов тестов и нарушениями самоизоляции, заявил в эфире НСН вирусолог Анатолий Альтштейн.
Во вторник, 12 мая, Россия вышла на второе место в мире по числу зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса. С 232,2 тысячи подтверждённых случаев Россия опережает Испанию и Италию, но отстаёт от США (1,3 миллиона заражений). По данным ресурса Worldometers, Испания всё же опережает Россию с 268 тысячами случаев COVID-19, однако эти данные учитывают и бессимптомно переболевших, у которых выявлены антитела. Италия и Великобритания пока ещё не обновили статистику.
Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтшейн в эфире НСН высказал мнение, что Россия не выйдет на первое место в мире по количеству случаев заражения.
«Я думаю, что США мы не догоним и раньше сумеем прервать эпидемию. Но у нас эпидемия идёт примерно схожими темпами. В США населения в два раза больше, чем у нас, поэтому у них цифры ежедневного прироста порядка 20-25 тысяч, а у нас порядка 10-11 тысяч», - отметил он.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее отмечал, что на рост числа выявленных больных влияет кратное увеличение тестирования. Но, по мнению Альтштейна, есть и другая причина — нарушения режима самоизоляции.
«Объяснять всё только увеличением масштабов тестирования я бы не стал, потому что мы на протяжении более 10 дней держим высокий, примерно одинаковый уровень (прироста новых случаев — прим. НСН), а средний инкубационный период — 5-7 дней. Это показатель того, что есть нарушения противоэпидемических мер. Если карантинные меры лучше соблюдаются, должны «зубцы» появиться: пять-семь дней нарастает, потом падение, потом снова нарастание. Но если карантинные меры правильно проводятся, то этот «зубец» будет ниже, и постепенно эпидемия такими «зубцами» дойдёт до маленьких цифр», - объяснил вирусолог.
В понедельник вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России готовы ко второму этапу ослабления мер самоизоляции, то есть коэффициент распространения инфекции в них меньше 0,8, количество свободный коек — больше 50% и соблюдается требование по охвату населения тестированием. Ещё 22 региона смогут смягчать ограничения, если нарастят коечный фонд и расширят масштабы тестирования, добавила Голикова.
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