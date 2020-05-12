Нерабочий режим закончился: Какие регионы ближе к смягчению самоизоляции
Роспотребнадзор рекомендует начинать ослабление ограничений при соблюдении трёх нормативов — по охвату тестирования, по свободным койкам и темпам распространения COVID-19.
Президент России Владимир Путин на совещании в понедельник объявил о завершении периода нерабочих дней. С 12 мая вопрос о том, кому можно работать, а кому - нет, будут решать региональные власти. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, 11 регионов уже готовы перейти к первому и даже второму этапу ослабления карантина. Ещё 22 субъекта РФ на подходе, если увеличат количество свободных коек объём тестирования на COVID-19, передаёт РИА Новости.
Один из трёх важнейших показателей — коэффициент распространения инфекции. Для первого этапа снятия ограничений он должен быть равен 1 или меньше, для второго этапа не должен превышать 0,8. Коэффициент рассчитывается как отношение количества заболевших в последние четыре дня к предшествующим четырем дням.
В понедельник в Москве этот коэффициент опустился до 0,96, сообщало агентство ТАСС. Он оказался ниже единицы и ещё в нескольких регионах с большим числом заразившихся — например, в Мурманской области и Дагестане. Постепенно выходить из карантина могут Брянская и Ленинградская области, сообщили местные СМИ. В Магаданской области коэффициент составляет 0,86.
В числе регионов, которые могли бы перейти даже ко второму этапу смягчения ограничений по этому показателю, — Крым и Алтайский край (0,59), Ямало-Ненецкий автономный округ (0,5).
Однако для снятия режима самоизоляции нужно соответствовать ещё двум критериям — это наличие не менее 50% свободного коечного фонда и охват тестами не менее 70 тысяч жителей из каждых 100 тысяч. И, например, по одному из этих двух показателей ЯНАО, Курганская и Тюменская область с приемлемыми коэффициентами распространения инфекции не проходят, подсчитал Znak.com.
Между тем, многие регионы уже начинают снимать ограничения. В Брянской области открыли промышленные и строительные предприятия, парикмахерские и планируют возобновить работу открытых рынков. В Оренбургской, Тюменской, Новосибирской и Тульской областях жителям разрешили прогулки и занятия спортом в группе до двух человек, в Татарстане отменили пропуска, в Башкирии с сегодняшнего дня разрешено свободно передвигаться по улицам и гулять в парках с соблюдением масочного режима. В Мурманской области режим самоизоляции останется обязательным только для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Прогулки и занятия спортом разрешены и в ЯНАО. В Ленобласти откроются музеи и стоматологические клиники.
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