Губернатор Подмосковья назвал преступление в Одинцово «запредельной жестокостью»
Нападение на школу в Одинцово является ужасной и запредельной жестокостью. Как пишет RT, об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
По его словам, это настоящая трагедия для всего региона. Он отметил, что необходимо проанализировать все причины преступления, чтобы не допустить повторения.
Воробьёв также пообещал предложить любую помощь семье погибшего 11-летнего мальчика, а журналистов призвал не публиковать видео с места трагедии.
«Важно понять, имеет ли это какое-то отношение к вашей профессии. Это нарушение закона и дополнительная боль для пострадавшей семьи», - написал губернатор в своём Telegram-канале.
Ранее в управлении МВД по Московской области рассказали, что нападение в школе в Одинцовском городском округе совершил один из учеников, в результате погиб ребёнок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru