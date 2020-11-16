Вирусолог рассказал, каким мылом смывать COVID‑19
Обычного детского мыла достаточно для того, чтобы смыть коронавирус с рук, заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
По его словам, покупать мыло со специальными свойствами совсем необязательно, это лишь маркетинговый ход для зарабатывания денег.
«На мыле совсем не обязательно должно быть написано «Антибактериальное». Более того – такое мыло может вызывать нездоровый эффект, потому что будет сушить кожу или уничтожать не то, что надо», - предупредил вирусолог в эфире «Радио 1».
Он добавил, что жидкое мыло хуже смывает вирус, чем твердое. Аграновский объяснил, уточнил, как именно происходит смывание вируса с рук.
«Вирусы не состоят из клеток – это не клеточное существо. Вирус имеет внешнюю оболочку, которая построена из мембраны и белков. Мембраны – это, грубо говоря, жир, липиды. Представьте себе, что вы опрокинули себе на руки яйцо, разбили и растёрли. Вы смываете белки и жиры яйца мылом, и оно переводит эти вещества в растворимое состояние. Также оно действует на вирус, он смывается как любая грязь вместе с горячей или тёплой водой», – пояснил профессор.
Вирусолог отметил, что от температуры воды эффективность избавления от вируса не зависит – она должна быть комфортной для человека.
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