Вирусолог рассказал, каким мылом смывать COVID‑19

«На мыле совсем не обязательно должно быть написано «Антибактериальное». Более того – такое мыло может вызывать нездоровый эффект, потому что будет сушить кожу или уничтожать не то, что надо», - предупредил вирусолог в эфире «Радио 1».



Он добавил, что жидкое мыло хуже смывает вирус, чем твердое. Аграновский объяснил, уточнил, как именно происходит смывание вируса с рук.



«Вирусы не состоят из клеток – это не клеточное существо. Вирус имеет внешнюю оболочку, которая построена из мембраны и белков. Мембраны – это, грубо говоря, жир, липиды. Представьте себе, что вы опрокинули себе на руки яйцо, разбили и растёрли. Вы смываете белки и жиры яйца мылом, и оно переводит эти вещества в растворимое состояние. Также оно действует на вирус, он смывается как любая грязь вместе с горячей или тёплой водой», – пояснил профессор.



Вирусолог отметил, что от температуры воды эффективность избавления от вируса не зависит – она должна быть комфортной для человека.

