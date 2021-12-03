СМИ: Минздрав расширит список противопоказаний к вакцинации от COVID-19
Список противопоказаний к вакцинации от коронавируса в России может быть расширен уже в середине декабря. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на близкие к системе здравоохранения источники.
Отмечается, что разработка расширенного списка идет на уровне Минздрава, документ включат в обновленные временные рекомендации ведомства по вакцинации.
«Проект был направлен в Роспотребнадзор для уточнения алгоритма его применения. О том, какие болезни войдут в перечень, сообщат позднее», — рассказал собеседник издания.
В Минздраве уточнили, что перечень оснований для медотводов соответствует списку противопоказаний к вакцинации, прописанных в инструкции к каждому препарату, отмечает Ura.ru.
Сейчас противопоказаниями к прививке от коронавируса считаются гиперчувствительность к компонентам препарата, тяжелые аллергические реакции, острые респираторные инфекции, хронические заболевания в стадии обострения, возраст до 18 лет.
Как отметил иммунолог Владимир Болибок, расширять перечень противопоказаний, касающихся аллергологии, нецелесообразно — существует достаточно рекомендаций. Медик уточнил, что постоянный медотвод необходимо выдавать пациентам с отеком Квинке, анафилактическим шоком и тяжелой крапивницей, а временный — людям с аллергическим дерматитом, ринитом или бронхиальной астмой.
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