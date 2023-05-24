Вирусолог рассказал, где Лукашенко мог заразиться аденовирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко мог заразиться аденовирусной инфекцией воздушно-капельным путем, рассказал вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, чаще всего заражение аденовирусом является результатом встречи с человеком — носителем этого вируса. Он также отметил, что ничего страшного в этом заболевании нет, передает NEWS.ru.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал слухи о своей болезни 23 мая. Лукашенко призвал успокоиться тех, кто распространяет слухи о его тяжелой болезни. Он назвал подобные сообщения «досужими рассуждения в мессенджерах». Лукашенко уточнил, что у него была аденовирусная инфекция.

«Поэтому умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучиться со мной будете очень долго», - пошутил он.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин встретится с белорусским коллегой в Москве 24 мая, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
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