«Голос, капельница, суставы»: Появились подробности состояния здоровья Лукашенко

Ранее сообщалось, что Лукашенко плохо себя почувствовал после участия в Параде Победы на Красной площади и не смог принять участие в неформальном завтраке с главами государств по приглашению российского коллеги Владимира Путина. Об этом сообщил Telegram-канал «Путин в Telegram». Президент Белоруссии не смог самостоятельно пройти до Могилы Неизвестного Солдата, а в аэропорт его сопровождала карета «скорой помощи». Также Лукашенко не выступил со своей традиционной речью на Дне Победы в Минске. Вместе с тем пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил отсутствие Лукашенко на неформальном завтраке после Парада Победы тем, что белорусский лидер улетел на мероприятия в Минске. По словам Болкунца, проблемы со здоровьем у Лукашенко появились около двух недель назад.

«Лукашенко потерял возможность выступать, у него появились проблемы с голосом. Президент Белоруссии появился в Москве в весьма болезненном состоянии, напряженное лицо выдавало его плохое самочувствие. Большие проблемы у Лукашенко и с суставами. Также то, что у него забинтована рука, демонстрирует вероятность того, что президенту Белоруссии ставят капельницу», — сказал Болкунец.

Собеседник НСН отметил, что белорусский лидер впервые за 29 лет не смог выступить в Минске 9 мая.

«Накануне было торжественное мероприятие в Белоруссии. Там тоже вместо Лукашенко выступил премьер-министр. Это вызвало уже огромное напряжение в белорусском обществе и номенклатуре, поскольку все переживают, что будет, если Лукашенко не станет», — добавил политолог.

Эксперт также объяснил, почему в таком состоянии белорусский лидер прибыл в Москву.

«Путин и Кремль собрали всех руководителей бывших союзных республик, кого можно было пригласить. Это своеобразная дань моде и историческому прошлому, вне зависимости от текущей обстановки и отношения различных лидеров к происходящим событиям. Поскольку Лукашенко очень зависит сегодня от России, он вынужден был приехать, невзирая на плохое самочувствие», — заявил он.

В свою очередь белорусский политолог Алексей Дзермант в беседе с "Радиоточкой НСН" усомнился в наличии у президента страны серьезного недомогания.

«Не думаю, что это что-либо кардинально серьезное. Если бы Лукашенко серьезно заболел, то он вообще не появлялся бы на публике», — подчеркнул Дзермант.

Ранее в КГБ Белоруссии сообщили о предотвращении терактов в преддверии Дня Победы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

