Странный коронавирус. Открываются все новые особенности инфекции

Ранее о «странностях» коронавирусной инфекции заявлял фармаколог, врач-патологоанатом Александр Эдигер. Он отметил, что клиническая картина у заболевших коронавирусом отличается от обычной пневмонии. Так, в лёгких больных поражены клетки крови, кровеносные сосуды и их стенки. «Я видел человек 15 живых и 7 случаев погибших, как патологоанатом я подробно их рассмотрел и могу сказать, что это не пневмония в чистом виде», - заявил Эдигер.

На этом странности коронавирусной инфекции не заканчиваются. Не так давно итальянские и испанские медики отметили, что у ряда больных коронавирусом появляется высыпание на пальцах ног, как это бывает при оспе или кори. Через некоторое время сыпь проходит.

При этом у ряда зараженных коронавирусом даже нет признаков болезни, они являются лишь носителями вируса, но сами не болеют. Руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в эфире НСН объяснил, что такие больные могут сыграть большую роль в деле борьбы с инфекцией. «Это не бессимптомные больные, это здоровые носители. Их нельзя считать больными. Есть такая группа, это те, кто сами не болеют, но переносят вирус и заражают окружающих. Их очень много, в России таких 50%. В основном, молодые люди, дети. Они распространяют вирус и, по сути, делают то, что должна делать вакцина: идет коллективная иммунизация. Когда она достигнет 70%, закончится рост заболевания. Этот процесс хорошо известный среди вирусных инфекций», - сказал медик.

