Странный коронавирус. Открываются все новые особенности инфекции
Медики обнаруживают все новые необычные и нетипичные для ОРВИ особенности коронавируса. НСН пишет о самых последних таких открытиях.
Инфекционист Владимир Никифоров в эфире ток-шоу «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьев заявил, что коронавирус - «странное» явление с точки зрения классической эпидемиологии. По его словам, инфекция «не следует канонам классической эпидемиологии, классического патогенеза ОРВИ».
Так, например, для врачей остается загадкой несовпадение состояния больного и его самочувствия: например, согласно анализам больного необходимо поместить в реанимацию, однако фактически он может чувствовать себя достаточно хорошо. Тем не менее, подчеркнул инфекционист, за подобным благополучием может последовать «катастрофический обвал».
Также, уверяет Никифоров, воспаление легких при коронавирусной инфекции не видно на рентгене. «Мы столкнулись с чем-то новым. Я бы не сказал, что это страшное, но все непонятное — все страшно», — резюмировал Никифоров.
Ранее о «странностях» коронавирусной инфекции заявлял фармаколог, врач-патологоанатом Александр Эдигер. Он отметил, что клиническая картина у заболевших коронавирусом отличается от обычной пневмонии. Так, в лёгких больных поражены клетки крови, кровеносные сосуды и их стенки. «Я видел человек 15 живых и 7 случаев погибших, как патологоанатом я подробно их рассмотрел и могу сказать, что это не пневмония в чистом виде», - заявил Эдигер.
На этом странности коронавирусной инфекции не заканчиваются. Не так давно итальянские и испанские медики отметили, что у ряда больных коронавирусом появляется высыпание на пальцах ног, как это бывает при оспе или кори. Через некоторое время сыпь проходит.
При этом у ряда зараженных коронавирусом даже нет признаков болезни, они являются лишь носителями вируса, но сами не болеют. Руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в эфире НСН объяснил, что такие больные могут сыграть большую роль в деле борьбы с инфекцией. «Это не бессимптомные больные, это здоровые носители. Их нельзя считать больными. Есть такая группа, это те, кто сами не болеют, но переносят вирус и заражают окружающих. Их очень много, в России таких 50%. В основном, молодые люди, дети. Они распространяют вирус и, по сути, делают то, что должна делать вакцина: идет коллективная иммунизация. Когда она достигнет 70%, закончится рост заболевания. Этот процесс хорошо известный среди вирусных инфекций», - сказал медик.
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