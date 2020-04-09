Вирусолог раскритиковал «противовирусные» бейджи

В бейдже содержится активное вещество — диоксид хлора. Как утверждает производитель, это «профилактический препарат», который способен обеззараживать воздух и снижать активность вирусов.



«Я думаю, что это скорее средство для зарабатывания денег, а не для пользы», - заявил в интервью телеканалу «360» профессор Альтштейн.



В свою очередь Дмитрий Песков сегодня подтвердил, что приобрел «бейдж-блокатор вирусов». По его словам, он не уверен в его эффективности, однако побочных эффектов, по его словам, тоже нет.

