Песков объяснил упоминание печенегов и половцев в речи Путина

Напомним, накануне Путин провел видеосовещание с главами регионов, полпредами, членами правительства и президетской администрации. Оно было посвящено борьбе с коронавирусом и поддержке населения и бизнеса в условиях пандемии.



В конце своей речи президент напомнил, что Россию в свое время «терзали» печенеги и половцы, однако она все равно справилась, передает RT.



«Победим и эту заразу коронавирусную», - резюмировал Путин.



Также в ходе своего выступления Путин поручил выделить доплаты медикам, ведущим борьбу с коронавирусом: они будут получать от 25 до 80 тысяч рублей ежемесячно, напоминает Ura.ru.

