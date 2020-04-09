Песков объяснил упоминание печенегов и половцев в речи Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин накануне добавил в свою речь упоминание о печенегах и половцах.

«Это инициатива самого президента», - сказал Песков. По его словам, глава государства лично добавил эти исторические моменты в свою речь. Также в Кремле отметили, что не могут сказать, что стало «источником» для появления этой фразы.

Ресурсы в кулак против печенегов с половцами

Напомним, накануне Путин провел видеосовещание с главами регионов, полпредами, членами правительства и президетской администрации. Оно было посвящено борьбе с коронавирусом и поддержке населения и бизнеса в условиях пандемии.

В конце своей речи президент напомнил, что Россию в свое время «терзали» печенеги и половцы, однако она все равно справилась, передает RT.

«Победим и эту заразу коронавирусную», - резюмировал Путин.

Также в ходе своего выступления Путин поручил выделить доплаты медикам, ведущим борьбу с коронавирусом: они будут получать от 25 до 80 тысяч рублей ежемесячно, напоминает Ura.ru.

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Фото: kremlin.ru
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