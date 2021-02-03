Вирусолог раскритиковал призыв доктора Мясникова отказаться от масок

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАМН Вадим Покровский раскритиковал призыв доктора и телеведущего Александра Мясникова отказаться от ношения медицинских масок.

Ранее Мясников в эфире «Национальной службы новостей» назвал маски пассивной защитой с весьма низкой эффективностью.

Покровский предположил, что это высказывание Мясникова направлено на то, что «про него не забыли». По его мнению, многие ведущие передач имеют смутные представления об областях, о которых высказывают свое мнение.

Вирусолог также рассказал в эфире «Радио 1», что на прошлой неделе был опубликован анализ научных публикаций, где утверждалось, что маска является важным элементом противоэпидемической работы во время пандемии. Согласно Покровскому, маски стоит носить всем до особого распоряжения Роспотребнадзора.





