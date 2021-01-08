Вирусолог призвал не бояться хронического COVID-19

Нидерландские и бельгийские учёные установили, что коронавирус может трансформироваться в хроническое заболевание. Результаты исследований опубликованы на сайте Междисциплинарного института цифровых публикаций (MDPI).

Как заявляют эксперты, вирус может давать осложнения даже через несколько недель или месяцев после болезни. При этом каждый третий пациент в той или иной степени нуждается в постороннем уходе. Для таких больных необходимы особые методы реабилитации, поскольку в будущем они могут значительно повысить нагрузку на мировое здравоохранение.

Вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский считает, что недостаточно данных о переходе COVID-19 в хроническую форму. Об этом он заявил в эфире НСН.

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«Рано говорить о том, что COVID-19 вызывает хронику. Недостаточно данных. В принципе, ничего нового и неожиданного в этом нет. Многие заболевания, например, грипп, вызывают долговременные последствия. Это индивидуальная реакция организма, и здесь ничего наперед сказать нельзя. Пока преждевременно говорить о каких-то вариантах хроники, ассоциированных именно с заболеванием COVID-19. Это предмет изучения», - отметил специалист.

Аграновский полагает, что сегодня разрабатывать схемы реабилитации по конкретных типам осложнений, например, на опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую или нервную систему организма, чтобы заранее подготовить систему здравоохранения к нагрузкам, также преждевременно.

«Единственное, что можно сказать, что какие-то долговременные последствия будут не в 100% случаев. Совсем нет. Это индивидуальная реакция», - отметил вирусолог.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН рассказал, какие еще негативные последствия могут ждать переболевших коронавирусом.

«Может быть долгое восстановление обоняния, изменение концентрации внимания, хроническая необъяснимая слабость, которая медленно уходит, так называемый поствирусный синдром усталости», - отметил Викулов.

