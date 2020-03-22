Гурцкая призвала россиян беречь себя во время коронавируса

12-летний Константин Кучеренко, сын певицы Дианы Гурцкой, вместе с двоюродным братом Сандро и тридцатью учениками гимназии №45 имени Л.И. Мильнрама в начале апреля не смогли выехать во Францию на языковые курсы. Причина не только во введении ограничений из-за пандемии коронавируса. Диана Гурцкая заявила НСН, что французская компания-организатор обманула российских школьников, а французское посольство покрывает своих соотечественников.

По словам Дианы Гурцкой, организаторы с французской стороны исчезли вместе с деньгами. Путевки обошлись семьям певицы и других школьников почти в 3000 евро.

Российская певица Диана Гурцкая в эфире НСН пояснила, как ее семья оказалась обманута французской компанией, которая скрылась вместе с деньгами школьников за поездку в языковую школу Парижа.

«В неприятной ситуации оказались очень много детей. И дело не только в моей семьи – есть и другие. Поездка дорогая. Но, конечно, каждый родитель очень хочет дать хорошее образование, новые возможности своим детям. Французская сторона не возвращает нам деньги. Многие в классе, думаю, долго копили на эту поездку. Ради ребенка решились на это – и вдруг такая нехорошая история», - пояснила исполнительница.