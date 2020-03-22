Гурцкая призвала россиян беречь себя во время коронавируса
Российская певица Диана Гурцкая прокомментировала НСН проблемы из-за недобросовестных организаторов поездки во Францию.
12-летний Константин Кучеренко, сын певицы Дианы Гурцкой, вместе с двоюродным братом Сандро и тридцатью учениками гимназии №45 имени Л.И. Мильнрама в начале апреля не смогли выехать во Францию на языковые курсы. Причина не только во введении ограничений из-за пандемии коронавируса. Диана Гурцкая заявила НСН, что французская компания-организатор обманула российских школьников, а французское посольство покрывает своих соотечественников.
По словам Дианы Гурцкой, организаторы с французской стороны исчезли вместе с деньгами. Путевки обошлись семьям певицы и других школьников почти в 3000 евро.
Российская певица Диана Гурцкая в эфире НСН пояснила, как ее семья оказалась обманута французской компанией, которая скрылась вместе с деньгами школьников за поездку в языковую школу Парижа.
«В неприятной ситуации оказались очень много детей. И дело не только в моей семьи – есть и другие. Поездка дорогая. Но, конечно, каждый родитель очень хочет дать хорошее образование, новые возможности своим детям. Французская сторона не возвращает нам деньги. Многие в классе, думаю, долго копили на эту поездку. Ради ребенка решились на это – и вдруг такая нехорошая история», - пояснила исполнительница.
Певица сказала, что ни ее семья, ни семьи одноклассников ее сына Константина и двоюродного брата Сандро не понимают, чего ждать от французской компании и посольства Франции, остаются в неизвестности о дальнейшем развитии событий.
«Мы пока не знаем, чего ждать. Нет понимания со стороны французов. Они денег за поездку не возвращают. Будут, конечно, какие-то действия, возможно суд. Мой муж юрист, мы думаем, что делать. Пока отчаяние, но, надеюсь, просвет какой-то будет», - поделилась переживаниями Диана Гурцкая.
Артистка пожелала россиянам здоровья и призвала беречь друг друга в непростых условиях распространения коронавируса.
«Хочу сказать всем: берегите себя, берегите друг друга, будьте здоровы. Нет ничего важнее здоровья! Видя, что происходит сейчас, конечно, боишься за детей. Поэтому сейчас особенно хочу пожелать всем здоровья, мои дорогие!» - сказала певица.
Ранее НСН писала о работе Центра социальной реабилитации, который Диана Гурцкая создaла в 2018 году. Его работа направлена на предостaвление инвaлидaм, в том числе детям-инвaлидaм, услуг по социокультурный реaбилитaции. Центр окaзывaет содействие в творческом рaзвитии.
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