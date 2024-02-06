Вирусолог предсказал спад заболеваемости гриппом и ОРВИ в конце февраля

Ранее оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что заболеваемость COVID-19 в России за неделю с 29 января по 4 февраля увеличилась по сравнению с предыдущей неделей на 7,2% Нетесов в свою очередь пояснил, как обстоят дела с заболеваемостью гриппом и ОРВИ.

«На Новый год был спад заболеваемости гриппом и ОРВИ, а затем снова начался подъем, но уже не такой сильный, какой был в декабре. Рост заболеваемости коронавирусом на 7,2% — это небольшой подъем, оснований для беспокойства нет. Стоит поберечься пожилым людям, а также тем, кто страдает диабетом и онкологическими заболеваниями. Им надо свести посещение общественных мест к минимуму, а при нахождении в общественных местах надевать маску. Вместе с тем спад, который уже не будет расти, по традиции ожидается в конце февраля — начале марта», — сказал Нетесов.

Ранее свыше трех тысяч школьников Крыма перевели на дистанционный формат обучения после закрытия на карантин классов из-за ОРВИ.

