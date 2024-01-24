В Крыму 3 тысячи школьников отправили на дистанционное обучение из-за ОРВИ

Отмечается, что на карантин по ОРВИ закрыто 128 классов в 46 школах. Кроме того, в 29 детских садах закрыты 44 группы.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что в России начался рост заболеваемости гриппом и ОРЗ после затишья во время новогодних праздников, передает «Радиоточка НСН».

