В Северной Осетии более 30 школ и детских садов закрыли на карантин из-за ОРВИ
Более 30 школ и детских садов закрыты на карантин в Северной Осетии из-за эпидситуации, сообщила министр образования и науки республики Элла Алибекова.
При этом отмечается, что на данный момент нет необходимости полностью закрывать все школы и детские сады в регионе.
Власти Новосибирской области закрыли на карантин две школы из-за роста ОРВИ в них почти на 30%. Об этом сообщила министр образования региона Мария Жафярова, слова которой приводит ТАСС. Она отметила, что временно закрыта школа №14 в Искитиме, где доля заболевших - 27,6%. Кроме того, Палецкая школа в Баганском районе закрылась до 24 января, там заболели 29% от общей численности учащихся. По словам Жафяровой, школьников перевели на дистанционный формат обучения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru