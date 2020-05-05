Почти 90% новых случаев COVID-19 в Москве выявили у людей младше 65 лет
Подавляющее большинство новых случаев заражения COVID-19 (почти 90%) в Москве выявлено у людей младше 65 лет. Об этом заявили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. Там также отметили, что более 9% среди заболевших – это дети.
Кроме того, там подчеркнули, что по состоянию на 5 мая в Москве зафиксированы 80 115 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Напомним, что за минувшие сутки в нашей стране подтверждены более 10 тысяч новых случаев COVID-19. Инфицированные обнаружены в 83 регионах России. Таким образом всего в РФ зарегистрировано 155 370 заразившихся коронавирусной инфекцией, пишет RT.
Больше всего за сутки зараженных выявлено в Москве — 5 714 человек. В Подмосковье 822 человека, в Санкт-Петербурге 226 инфицированных, а в Нижегородской области 174, сообщает Свободная пресса.
Ранее НСН писала, что COVID-19 является мультисистемным заболеванием, которое может затрагивать все органы и ткани, в том числе систему свертывания крови. Об этом АГН «Москва» сообщила главный внештатный детский специалист-невролог департамента здравоохранения Москвы, директор Научно-практического центра детской психоневрологии Татьяна Батышева.
Эксперт отмечает, что за четыре месяца с момента появления инфекции в Китае ученые все еще мало о ней знают и вынуждены одновременно бороться с COVID-19 и изучать его.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru