Вирусолог пояснил, что вакцинация и карантинные мероприятия остановят оспу обезьян
Вакцинация и карантинные мероприятия помогут предотвратить распространение оспы обезьян, сообщил руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов.
Он подчеркнул, что вакцина, которая эффективно борется с подобным заболеванием, существует давно. Однако она является реактогенной вплоть до летальных исходов.
«Для остановки оспы обезьян нужна новая вакцина. Наработок много. И что бы ни придумали, придется аттестовывать, а это может занять полгода-год», — пояснил Чепурнов в беседе с NEWS.ru.
Как добавил вирусолог, подобные разработки требуют существенных вложений.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в России окончены исследования по разработке вакцины от оспы обезьян. На данный момент ожидается финансирование клинических испытаний, что потребует больших затрат, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru