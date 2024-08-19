Вирусолог пояснил, что вакцинация и карантинные мероприятия остановят оспу обезьян

Он подчеркнул, что вакцина, которая эффективно борется с подобным заболеванием, существует давно. Однако она является реактогенной вплоть до летальных исходов.

«Для остановки оспы обезьян нужна новая вакцина. Наработок много. И что бы ни придумали, придется аттестовывать, а это может занять полгода-год», — пояснил Чепурнов в беседе с NEWS.ru.

Как добавил вирусолог, подобные разработки требуют существенных вложений.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в России окончены исследования по разработке вакцины от оспы обезьян. На данный момент ожидается финансирование клинических испытаний, что потребует больших затрат, напоминает «Радиоточка НСН».

