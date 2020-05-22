Россиян предупредили о недопустимости приема анальгина и аспирина при COVID-19

Между тем, за минувшие сутки в России было выявлено 8 894 новых случаев заражения COVID-19. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением инфекцией. Таким образом общее число выявленных в стране случаев достигло 326 448, уточняет RT.

Отметим, наибольшее число новых случаев коронавируса было зафиксировано в Москве — 2 988, ещё 824 — в Подмосковье. На третьем месте — Санкт-Петербург, там 389 инфицированных, отмечает Свободная пресса.

Между тем, первыми от коронавирусной инфекции – после начала производства вакцины – начнут прививать людей из группы риска. С таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Кроме того, она подчеркнула, что при возможности, а она прорабатывается на уровне государства, можно будет «наработать вакцину для большей части населения РФ».



