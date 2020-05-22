Россиян предупредили о недопустимости приема анальгина и аспирина при COVID-19
Для снижения температуры пациентам с коронавирусной инфекцией нужно принимать парацетамол. Как пишет РИА Новости, об этом заявила заведующая психоневрологическим отделением ФГБУ «Поликлиника №4» управделами президента России, врач-невролог Ирина Вереютина.
По её словам, нестероидные противовоспалительные средства здесь неприемлемы – ни аспирин, ни анальгин, отмечает телеканал 360. Специалист подчеркнула, что у пациентов с тяжелым течением заболевания оно сопровождается неврологическими симптомами. Это могут быть головные боли, нарушения сознания, памяти, координации, сообщает РИА ФАН.
Между тем, за минувшие сутки в России было выявлено 8 894 новых случаев заражения COVID-19. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением инфекцией. Таким образом общее число выявленных в стране случаев достигло 326 448, уточняет RT.
Отметим, наибольшее число новых случаев коронавируса было зафиксировано в Москве — 2 988, ещё 824 — в Подмосковье. На третьем месте — Санкт-Петербург, там 389 инфицированных, отмечает Свободная пресса.
Между тем, первыми от коронавирусной инфекции – после начала производства вакцины – начнут прививать людей из группы риска. С таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Кроме того, она подчеркнула, что при возможности, а она прорабатывается на уровне государства, можно будет «наработать вакцину для большей части населения РФ».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
326 тыс.+8 894 / сут.
Умерли
3 249+150 / сут.
Выздоровели
99 825+7 144 / сут.
- На Украине охотник умышленно застрелил семерых киевлян
- Апелляционный суд отменил продление ареста Арашуковым
- Лукашенко пообещал развивать в Белоруссии ракетное производство
- В Совфеде назвали причины выхода США из Договора по открытому небу
- В Минобрнауки назвали возможную дату онлайн-выпускного в вузах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru