СМИ: В Россию перестанут поставлять лекарство против гепатита С

Зепатир является одним из самых востребованных препаратов для лечения гепатита С. Уточняется, что на это лекарство приходится практически 20% всех госзакупок препаратов от этого заболевания.

Объем финансовых затрат на госзакупки зепатира составляет более 1 млрд рублей ежегодно, пишет газета.

Ранее председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев в беседе с «Радиоточкой НСН». успокоил всех, назвав появившуюся ранее информацию в социальных сетях об исчезновении 196 лекарственных препаратов с российского рынка, обычным явлением.

