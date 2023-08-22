СМИ: В Россию перестанут поставлять лекарство против гепатита С
Американский фармпроизводитель MSD прекратит поставки в Россию препарата зепатира, пишет «Коммерсант».
Зепатир является одним из самых востребованных препаратов для лечения гепатита С. Уточняется, что на это лекарство приходится практически 20% всех госзакупок препаратов от этого заболевания.
Объем финансовых затрат на госзакупки зепатира составляет более 1 млрд рублей ежегодно, пишет газета.
Ранее председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев в беседе с «Радиоточкой НСН». успокоил всех, назвав появившуюся ранее информацию в социальных сетях об исчезновении 196 лекарственных препаратов с российского рынка, обычным явлением.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru