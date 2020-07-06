Вирусолог оценил вероятность второй волны COVID-19 в Москве

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков оценил вероятность второй волны COVID-19 в Москве. Как пишут «Известия», он заявил, что для российской столицы она уже невозможна.

«Сейчас людей, сформировавших естественный иммунитет, в столице 40-60%. Если динамика сохранится, их количество увеличится к концу августа до 80-90%», - отметил Волчков.

Также вирусолог предположил, что цифра новых случаев может опуститься до нулевой отметки уже в конце августа, но не стоит исключать завозные случаи из регионов, отмечает РЕН ТВ.

Вирусолог оценил угрозу второй волны COVID-19 для уже переболевших

Между тем, ранее стало известно, что в ноябре-декабре 2020 года ожидается вторая волна заражения COVID-19. Такой прогноз дал бывший глава всемирного профсоюза врачей WMA, профессор Леонид Эйдельман. Ученый призвал хорошо подготовиться к очередной пандемии.

«Мы ожидаем большую волну в ноябре-декабре. При этом надо понимать, что в ноябре-декабре будет рост — как каждый год — респираторных заболеваний», — цитирует профессора Газета.ru.

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ФОТО: pixabay.com
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