Вирусолог оценил вероятность второй волны COVID-19 в Москве

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков оценил вероятность второй волны COVID-19 в Москве. Как пишут «Известия», он заявил, что для российской столицы она уже невозможна.

«Сейчас людей, сформировавших естественный иммунитет, в столице 40-60%. Если динамика сохранится, их количество увеличится к концу августа до 80-90%», - отметил Волчков.

Также вирусолог предположил, что цифра новых случаев может опуститься до нулевой отметки уже в конце августа, но не стоит исключать завозные случаи из регионов, отмечает РЕН ТВ.