В Минздраве рассказали, какие домашние животные могут заразиться коронавирусом

Кошки и собаки могут заразиться COVID-19, больным людям лучше ограничить контакты с животными, приводит РИА Новости слова директора НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрия Лиознова.

По его словам, по имеющимся данным, они переносят болезнь бессимптомно или в легкой форме.

Эксперт добавил, что попугаям коронавирус не грозит.



Как передает NEWS.ru, тем временем азиатские мигранты на Дальнем Востоке охотятся на белок в лесах Владивостока.

В России за минувшие сутки выявлены 19404 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выписались из больницы 12238 человек, скончались 292 человека, у которых ранее был выявлен коронавирус.

Накануне, 4 ноября, в России зафиксировали рекордный суточный прирост заражений COVID-19, заболело 19768 человек.

Всего в России по состоянию на 5 ноября зарегистрировано 1,71 миллиона случаев заболевания.

