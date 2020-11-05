В Минздраве рассказали, какие домашние животные могут заразиться коронавирусом
Кошки и собаки могут заразиться COVID-19, больным людям лучше ограничить контакты с животными, приводит РИА Новости слова директора НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрия Лиознова.
По его словам, по имеющимся данным, они переносят болезнь бессимптомно или в легкой форме.
Эксперт добавил, что попугаям коронавирус не грозит.
Как передает NEWS.ru, тем временем азиатские мигранты на Дальнем Востоке охотятся на белок в лесах Владивостока.
В России за минувшие сутки выявлены 19404 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выписались из больницы 12238 человек, скончались 292 человека, у которых ранее был выявлен коронавирус.
Накануне, 4 ноября, в России зафиксировали рекордный суточный прирост заражений COVID-19, заболело 19768 человек.
Всего в России по состоянию на 5 ноября зарегистрировано 1,71 миллиона случаев заболевания.
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