Вирусолог оценил риск заражения COVID-19 дома

Коронавирусной инфекцией можно заразиться дома. Такой вероятности не исключил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн. Об этом он рассказал в интервью Пятому каналу.

По словам вирусолога, существует вероятность подхватить вирус через еду или воду. В этом случае случае заболевание будет развиваться по типу кишечной инфекции, отмечает RT. Для того, чтобы этого не произошло, Альштейн рекомендует, на всякий случай, использовать кипяченую воду, мыть фрукты, овощи, а также проводить термическую обработку продуктов — всё это является обычной защитой для предупреждения кишечных инфекций, отмечают Известия.

Однако, как отмечает Ura.ru, вирусолог сделал акцент на том, что оценивает вероятность заразиться COVID-19 таким способом как низкую.