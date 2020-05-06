Вирусолог оценил риск заражения COVID-19 дома

Коронавирусной инфекцией можно заразиться дома. Такой вероятности не исключил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн. Об этом он рассказал в интервью Пятому каналу.

По словам вирусолога, существует вероятность подхватить вирус через еду или воду. В этом случае случае заболевание будет развиваться по типу кишечной инфекции, отмечает RT. Для того, чтобы этого не произошло, Альштейн рекомендует, на всякий случай, использовать кипяченую воду, мыть фрукты, овощи, а также проводить термическую обработку продуктов — всё это является обычной защитой для предупреждения кишечных инфекций, отмечают Известия.

Однако, как отмечает Ura.ru, вирусолог сделал акцент на том, что оценивает вероятность заразиться COVID-19 таким способом как низкую.

ВОЗ: Число случаев коронавируса в мире превысило 3,5 млн

Напомним, по данным на утро 5 мая в нашей стране подтверждены более 10 тысяч новых случаев COVID-19. Инфицированные обнаружены в 83 регионах России. Таким образом всего в РФ зарегистрировано 155 370 заразившихся коронавирусной инфекцией, пишет RT.

Больше всего за сутки зараженных выявлено в Москве — 5 714 человек. В Подмосковье 822 человека, в Санкт-Петербурге 226 инфицированных, а в Нижегородской области 174, сообщает Свободная пресса.

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ФОТО: pixabay.com
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