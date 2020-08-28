Попова заявила об иммунитете у бессимптомно переболевших COVID-19
Иммунитет к коронавирусу COVID-19 формируется даже у тех пациентов, кто переболел бессимптомно, без клинических проявлений. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании совета ректоров медицинских вузов.
По её словам, специалисты ведомства пришли к такому выводу, обследовав 70 тысяч человек в 27 субъектах РФ. Формирование постинфекционного иммунитета среди бессимптомно переболевших, в частности, отмечается у 40% детей и подростков, приводит заявление Поповой ТАСС.
Попова добавила, что Роспотребнадзор оценивает нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в России как стабилизирующуюся.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru