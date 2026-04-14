Создание единого реестра людей, отказывающихся от прививок, не поможет их переубедить, но является интересной задумкой, рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН.



Минздрав планирует к 2028 году запустить базу данных, в которую будут включать россиян, отказавшихся от прививок. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. По его словам, эта мера необходима для повышения интереса россиян к вакцинации. Викулов усомнился, что это поможет.