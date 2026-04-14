Вирусолог одобрил создание реестра антипрививочников
Идея переписи невакцинированных интригует с медицинской точки зрения, заявил НСН Георгий Викулов.
Создание единого реестра людей, отказывающихся от прививок, не поможет их переубедить, но является интересной задумкой, рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН.
Минздрав планирует к 2028 году запустить базу данных, в которую будут включать россиян, отказавшихся от прививок. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. По его словам, эта мера необходима для повышения интереса россиян к вакцинации. Викулов усомнился, что это поможет.
«Если говорить с врачебной точки зрения, то эта инициатива интересная, но пока непонятно, как она будет работать. Даже наличие базы отказников не означает, что люди передумают. Здесь нужна информационная кампания, правильная разъяснительная работа и, что не менее важно, гарантии от государства, что в случае нежелательных явлений при вакцинации человек получит необходимую помощь. Этого сегодня не хватает. Конечно, отказывать “антипрививочникам” в медицинских услугах невозможно по федеральном закону. Это противоправное действие. Нет никакой градации по важности прививок. Есть только определенные требования к высокозаразным заболеваниям.Таким, например, является, корь. Вакцинация от нее обязательна у всех преподавателей и студентов университетов. Только серьезные медицинские проблемы с письменным разъяснением могут быть основанием для невакцинации», — указал он.
Ранее Викулов объяснил НСН, как вакцины помогают при ОРВИ и гриппе.
