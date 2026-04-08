Онищенко рассказал, как работают новые российские вакцины от рака
Пациенты с онкологией смогут получить более точечное лечение с помощью отечественных вакцин, заявил НСН Геннадий Онищенко.
Новые российские вакцины атакуют только раковые клетки и не трогают здоровые, что выгодно отличает их от химиотерапии, рассказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
Российские вакцины от рака вошли в программу ОМС: теперь можно бесплатно пройти лечение от онкологических заболеваний с помощью персонифицированных методов. Об этом сообщили в Минздраве. Онищенко объяснил принцип работы данной технологии.
«Что из себя представляет такая вакцина? Берётся бактерия, вектор, и в неё вставляется антиген – раковая клетка, соответствующим образом обработанная, только этого больного. Может быть, меланома, может и гепатокарцинома, и у каждого больного болезнь протекает по-разному. Тут не может быть массового выпуска, эту будут индивидуальные дозы. По существу эта противоопухолевая аутовакцина будет готовиться для каждого пациента. Эта работа уже идёт. У нас официально в Институте им. Герцена привили пациента в клинических условиях, и будут наблюдать. На моей памяти это первый случай, когда правительство отреагировало так быстро и уже включила препарат в ОМС. А значит, вакцина будет испытываться на пациентах уже в реальных клинических условиях, причем и уже на неоперабельных пациентах с третьей-четвертой стадиями рака. Будем надеяться, что они будут эффективны, будут останавливать процесс образования опухоли, потому что будут убивать только ту клетку, которая стала причиной появления опухоли. Принцип не такой, как в химиотерапии, где убиваются и здоровые клетки», — отметил он.
Ранее Онищенко в пресс-центре НСН назвал сумму, которую сэкономит онкопациент за счет включения вакцин в ОМС.
