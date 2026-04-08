Новые российские вакцины атакуют только раковые клетки и не трогают здоровые, что выгодно отличает их от химиотерапии, рассказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

Российские вакцины от рака вошли в программу ОМС: теперь можно бесплатно пройти лечение от онкологических заболеваний с помощью персонифицированных методов. Об этом сообщили в Минздраве. Онищенко объяснил принцип работы данной технологии.