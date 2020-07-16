Вирусолог объяснила неточность тестов на COVID-19

Директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович рассказала, почему тесты на COVID-19 могут быть неточными. По ее словам, тесты не всегда могут определить активен вирус или иммунная система его уже подавила из-за недостатка чувствительности. В частности, они «могут не заметить небольшое количество антител» или «заметить остаточные следы других вирусов».

Так российский специалист отреагировала на выводы швейцарского иммунолога Беды Штадлера, заявившего, что бессимптомных носителей коронавирусной инфекции не существует.

«Бочка антител»: Вирусолог Альштейн оценил достижение ученых Новосибирска

По словам Попович, в России используются 16 тестов на коронавирус с разной степенью чувствительности, передает РБК. Специалист посоветовала при наличии симптомов инфекции сдавать тесты несколько раз.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в эфире НСН прокомментировал сообщение о том, что ученые лаборатории иммуногенетики Института молекулярной и клеточной биологии (ИКМБ) СО РАН в Новосибирске впервые в России получили антитела, нейтрализующие коронавирус.

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ФОТО: pixabay.com
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