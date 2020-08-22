Вирусолог объяснил высокий уровень заболеваемости COVID-19 в США
Несколько очагов распространения коронавируса COVID-19, социальная активность населения и отсутствие жестких карантинных мер привели к высокой заболеваемости в США. Такое мнение высказал в интервью РБК вирусолог Константин Чумаков.
«Во-первых, население вполне активно, страна открыта. До пандемии было большое количество международных связей, и пандемия сразу началась в нескольких местах», — цитирует специалиста Газета.ru.
Чумаков отметил, что коронавирус практически одновременно получил распространение и на западном, и на восточном побережья. Также его очаги появились в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Сиэтле.
Вирусолог обратил внимание, что в США не было жесткого карантина, как, например, в Европе или Китае, где действовали «драконовские меры, вплоть до полицейского преследования людей».
Напомним, в США коронавирусом заражены 5,6 млн человек. От COVID-19 погибли 175 американцев, выздоровели 1,9 млн человек.
Ранее депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН высказался против лечения коронавируса радиацией. Такой способ предложили медики из США и Канады.
«Медицина обеспечивает от 20% до 30% радиационной нагрузки на людей. А мы сейчас еще компьютерной томографией увлекаемся. Чтобы пролечить человека, надо сделать два-три КТ. Это излишне, дополнительная нагрузка. Любая методика должна пройти испытания. Но облучать организм – с таким же успехом можно и грипп лечить. Применять эту идею как лечебное средство сегодня безответственно», - сказал Онищенко.
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